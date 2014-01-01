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أحمد السعدني يوقف نشاطه الفني ويعلن الحداد بعد تلقيه خبر وفاة طليقته

السبت 10 أغسطس 2019 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحمد السعدني يوقف نشاطه الفني ويعلن الحداد بعد تلقيه خبر وفاة طليقته


وكالات / سما /

توفيت طليقة الفنان أحمد السعدني، وأم أولاده، الجمعة بعد تعرضها لسكتة قلبية بإحدى المستشفيات.

وتلقى الفنان أحمد السعدني  هذا الخبر بصدمة شديدة حيث أن علاقتهما كانت جيدة، وكانت تتواصل معه بإستمرار من أجل ابنائهما على الرغم من طلاقهما منذ فترة طويلة،

وأعلن السعدني الحداد وأوقف نشاطه الفني بالكامل من أجل التفرغ للجنازة والعزاء والبقاء مع ابنائه.

وانتشرت معلومات أن السعدني تلقى الخبر الحزين خلال تواجده بحفل المطربة العالمية جينيفر لوبيز، الذي يقام بأحد فنادق منطقة العلمين الجديدة، وكان مع ابنيه عبدالله وياسين، كذلك صديقه النجم أحمد رزق، ما اضطره الى ترك الحفل بسرعة.

وتعتبر حياة الفنان أحمد السعدني الشخصية، بعيدة بعض الشيء عن وسائل الإعلام، إذ أنه لم يتحدث كثيرًا عن ذلك، فظل لفترة طويلة لم يفصح عن طلاقه، وبعد أن ترددت الأنباء عن انفصالهما، أعلن "السعدني" عن طلاقه لزوجته، خلال استضافته مع الإعلامية إنجي علي في برنامجها المذاع على "إف إم".

#أحمد السعدني

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