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اكتشاف ثغرات في "واتسآب" تسمح للقراصنة بالتلاعب في المحادثات

السبت 10 أغسطس 2019 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف ثغرات في "واتسآب" تسمح للقراصنة بالتلاعب في المحادثات


وكالات / سما /

كشفت شركة تكنولوجية متخصصة، ثغرات في تطبيق التراسل "واتسآب" يتمكن القراصنة من خلالها بالتلاعب في الرسائل المحادثات العامة والخاصة.

وأعلنت شركة "تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز»، المختصة بأمن الشبكات" المتخصصة في أمن الشركات، أن هذه الثغرات تساعد في التضليل المعلوماتي باستخدام مصادر موثوق بها.

وأوضحت الشركة أن باحثيها وجدوا أن هناك ثلاث طرق محتملة لتعديل المحادثات، وأن إحدى تلك الثغرات تستخدم خاصية الاقتباس في المحادثات الجماعية لتغير ظهور هوية المرسل، وأخرى تمكن القراصنة من تغيير نص الرسالة، وثالثة تجعل شخصا ما يرسل رسالة إلى شخص آخر في مجموعة ما باعتبارها رسالة خاصة، لكنها تظهر للجميع عند المحادثة.

وذكرت "بلومبرغ" أن متحدثة باسم "واتساب" رفضت التعليق على ما تم نشر في التقرير.

وأضافت الوكالة أن "تلك الثغرات يمكن أن يكون لها عواقب كبيرة نظرًا للعدد الكبير لمستخدمي الواتساب، الذي يصل إلى أكثر من 1.5مليار مستخدم".

#واتسآب

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