فلسطين تواصل استعداداتها لاستضافة بطولة فلسطين للشباب

رام الله / سما /

يواصل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استعداداته لاستضافة بطولة غرب اسيا للشباب دون "18 عاما " والتي ستقام في الفترة من 23-30 اب 2019 بمشاركة 6 منتخبات هي : فلسطين ، الأردن، البحرين، الإمارات، قطر والعراق.

وقد اطلع اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الاربعاء7/8/2019 على اخر الاستعدادات التي قامت بها لجان الاتحاد من اجل الخروج ببطولة ناجحة بكل المقاييس، وأبدى عدد من التوجيهات من اجل راحة الوفود المشاركة ونجاح البطولة خاصة انها الأولى لهذه الفئة التي ينظمها اتحاد غرب اسيا .

من جهة اخرى يواصل المنتخب الوطني الفلسطيني للشباب استعداداته للبطولة بقيادة المدير الفني علي يونس إضافة الى المدير الإداري للمنتخب فادي اللحام . وقد خضع المنتخب الخميس 8/8/2019 الى جرعتين تدريبيتين ،كما جرت العادة في كل تجمع تدريبي منذ ان اعد المدير الفني والطاقم المعاون برنامجه استعدادا للبطولة قبل اشهر .

وستقام البطولة على ملعب فيصل الحسيني بالرام فيما تقام تدريبات المنتخبات المشاركة على ملعبي ماجد اسعد والبيرة الجديدة .

وسيكون هناك مباراتين يوميا ، وقد خصص فندق الملينيوم لاقامة الوفود فيما خصص فندق الجراند بارك لإقامة وفد اتحاد غرب اسيا .

وكان وفد من اتحاد غرب اسيا ممثلاً بمديرة الشؤون الإدارية عروبة الحسيني ومديرة التسويق بانا البيطار قد زار فلسطين في وقت سابق وتفقد أماكن إقامة المنتخبات اضافة الى ستاد الشهيد فيصل الحسيني وكافة المرافق الخاصة به، وملعب الجامعة الأميركية في جنين، اضافة الى ملعبي ماجد أسعد والبيرة الجديدة اللذين ستقام عليهما تدريبات المنتخبات المشاركة.

وسيعقد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي كما ستسحب قرعة البطولة يوم الاربعاء 21/8/2019 في فندق الملينيوم حيث ستقسم المنتخبات المشاركة الى مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة ثلاثة فرق.