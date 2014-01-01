ماندزوكيتش على رادار بايرن ميونخ

وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ الألماني يدرس إمكانية التوقيع مع المهاجم الكرواتي لنادي يوفنتوس ماريو ماندزوكيتش بعدما فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

وفقًا لمصادر متعددة تم ترشيح الدولي الكرواتي للانتقال إلى أولد ترافورد في يوم الموعد النهائي مقابل 15 مليون يورو، لكن الصفقة لم تتم في النهاية.

الآن تدعي “سكاي سبورت” أن يوفنتوس يجري محادثات متقدمة مع بايرن ميونخ لضم صاحب (33 عاماً) على سبيل الإعارة إما بخيار أو التزام الشراء مقابل 15 مليون يورو.

من ناحية أخرى ، أكدت صحيفة “بيلد” أن نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ هو الذي اقترح إسم ماندزوكيتش، لكن إدارة النادي غير مقتنعة باللاعب.

وفي حال تمت الصفقة سيعود ماندزوكيتش إلى بايرن ميونخ حيث لعب بين 2012 إلى 2014. ووقع ماندزوكيتش عقداً جديداً في أبريل يربطه مع النادي حتى يونيو 2021.