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هازارد: حلمت دائماً باللعب لريال مدريد وزيدان قدوتي

السبت 10 أغسطس 2019 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
هازارد: حلمت دائماً باللعب لريال مدريد وزيدان قدوتي


وكالات / سما /

أعرب إيدين هازارد عن سعادته الغامرة بعد قضاء أول شهر مع ناديه الجديد ريال مدريد، والذي يثق بأنه سيحقق معه الكثير من الإنجازات.

وارتدى النجم البلجيكي القميص رقم 7 بعد أن قام النادي بإعلان أرقام لاعبيه للموسم الجديد بعد أن نجح اللاعب في تسجيل أولى أهدافه بقميص المرينجي في مرمى ريد بول سالزبورج في المباراة الودية التي أقيمت قبل أيام.

وكرر النجم السابق لتشيلسي حديثه عن تحقق حلمه بارتداء قميص الريال وذلك في حواره مع صحيفة الكوريري ديلا سيرا الإيطالية: “منذ ان كنت طفلاً وأنا أحلم بارتداء هذا القميص، وعندما طرق الريال على بابي كان هناك شىء واحد يمكنني فعله وهو أن أفتح لهم، لقد قضيت في تشيلسي سنوات رائعة ولكنني هنا في الجنة السابعة”.

أضاف إيدين: “كان زين الدين زيدان هو أحد أبطالي عندما كنت طفلاً وكنت أعلق له ملصق في غرفتي والآن أتيحت لي الفرصة للتدرب تحت يده، أريد أن أحقق مع الريال كل ما أستطيع تحقيقه وأن أكون مفيداً للمدرب ولزملائي”.

وعن رؤية البعض له بأنه شبيه لميسي بسبب قصر قامتهما قال: “إذا كنت شغوفاً بكرة السلة ستكون هذه مشكلة ولكن كرة القدم رياضة ديموقراطية والموهبة لا تقاس بالسنتيمترات”.

وعن انتقال مواطنه روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان قال: “إنه مهاجم رائع ويعرف كيف يتكيف تحت أي ظروف ومعه فإنني أرى أن المنتخب البلجيكي يلعب بشكلٍ أفضل”.

#هازارد #ريال مدريد #زين الدين زيدان

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