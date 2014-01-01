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سولشاير يُعلن بقاء سانشيز مع مانشستر يونايتد

السبت 10 أغسطس 2019 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سولشاير يُعلن بقاء سانشيز مع مانشستر يونايتد


وكالات / سما /

يستعد مانشستر يونايتد للإبقاء على المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز ضمن صفوفه لموسمٍ جديد وهو الأمر الذي ربما يكون نتاجاً لبيع روميلو لوكاكو إلىإنتر ميلان وعدم التعاقد مع مهاجم بديل.

وتحدث أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد في المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل مباراة تشليسي في افتتاحية مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز غداً وقال عن تقييمه للسوق” ” بإمكان المال أن يكون موجوداً إذا كان هناك اللاعب المناسب، ومع نهاية سوق الانتقالات فأنا أشعر بالارتياح وراضٍ عن الانتدابات التي قمنا بها”.

استطرد المدرب النرويجي: ” المشجعون يرغبون في رؤيتنا نشنري اللاعبين على الدوام ولكن لم يكن أمامنا الكثير للقيام به، علينا الآن أن نظهر ثقتنا بالأولاد الذين يرتدون قميص مانشستر يونايتد وكل من بقى معنا”.

وأضاف موضحاً عن مستقبل سانشيز: “أتوقع أن يظل معنا، فهو مهاجم يستطيع تسجيل الكثير من الأهداف، إذا تدرب بشكلٍ جيد يمكن أن يحصل على العديد من الفرص الكبيرة هنا”.

#سولشاير #مانشستر يونايتد #أليكسيس سانشيز

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