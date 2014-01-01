الضرائب المنخفضة قد تدفع نيمار للانتقال إلى يوفنتوس

وكالات / سما /

أصبح من الواضح تماماً أن نيمار دا سيلفا يريد الخروج من نادي باريس سان جيرمان، وأن عملية الشد والجذب بين اللاعب والنادي الفرنسي سوف تنتهي في هذا الصيف عندما يختار اللاعب ناديه الجديد.

ويتنافس ريال مدريد وبرشلونة بقوة للحصول على اللاعب، الذي لديه رغبة في العودة إلى البارسا ولكن صحيفة الموندو ديبورتيفو أشارت إلى أن اليوفي ربما يكون هو الوجهة الأفضل للنجم البرازيلي.

فحسب الصحيفة الإسبانية فإن انتقال نيمار ليوفنتوس سيجعله ينال راتب أكبر من الذي سيحصل عليه في إسبانيا، وذلك بسبب الضرائب المنخفضة في إيطاليا حيث سيتم خصم 30% من راتبه للضرائب بدلاً من 48% وهي النسبة الموجودة في إسبانيا.

وأضافت موندو ديبورتيفو أن نيمار يرى في يوفنتوس فريق مثالي مقارنة بباريس حيث أن اليوفي نادٍ منافس على الدوام على بطولة دوري الأبطال.



أما السبب الإضافي فهو أن نيمار قام بتجربة اللعب بجانب ليونيل ميسي لسنوات وربما يكون لديه رغبة في اللعب بجانب كريستيانو رونالدو والمنافسة بجانبه على جميع الألقاب بجانب مواطنيه البرازيليين دانيلو، أليكس ساندرو ودوجلاس كوستا.

ومع ذلك لا يمكن استبعاد إمكانية رحيل نيمار إلى ريال مدريد لأن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يحلم بالتوقيع معه منذ سنوات طويلة ويريد بيريز أن يمنح المدرب زين الدين زيدان هدية كبيرة وأخيرة في السوق بعد استقدام هازارد ولوكا يوفيتش وميليتاو ومندي ورودريجو.