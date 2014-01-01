صلاح يفتتح عداد أهدافه في البريميرليج ويحقق رقماً خاصاً

وكالات / سما /

افتتح النجم الإنجليزي محمد صلاح عداد أهدافه في الدوري الإنجليزي بتوقيعه على الهدف الثاني لليفربول أمام نوريتش سيتي في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب آنفيلد في افتتاح مباريات الدوري الممتاز.

وافتتح الريدز التسجيل بهدف عكسي من نيران صديقة للصاعد الجديد نوريتش سيتي في الدقيقة 7، فيما وقع صلاح على الهدف الثاني في الدقيقة 19 بعد تمريرة بينية من زميله فيرمينو.

وبهدفه وصل محمد صلاح إلى الهدف 55 له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه للفريق في موسم (2017ـ18) أكثر من أي لاعب آخر في نفس الفترة.

وسجل محمد صلاح الآن ضد 21 فريقاً من أصل 23 واجههم في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، فشل فقط في التسجيل ضد مانشستر يونايتد (4 مباريات)، وسوانسي سيتي (مباراتان).