باحث إسرائيلي : جولة قتال أخرى على حدود غزة أصبحت مطلبا جماهيريا

القدس المحتلة / سما /

قال الباحث الإسرائيلي "جرر رومان"، مدير معهد الشرق الأوسط للأبحاث، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن في كل مرة أنه مستعد لتنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة، لكنه لا يترجم ذلك على أرض الواقع.

وأضاف "رومان" في تعليقه على تصريح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن الجيش مستعد لحملة عسكرية، أن "تصريحات نتنياهو تشعرني بالقلق، لأن أهداف الجيش غير واضحة".

وتابع قائلا: "على مر السنين، اختارت الحكومات الإسرائيلية تبني سياسة تصالحية مع حركة حماس وأول من يعاني ويدفع الثمن بسبب ذلك هم سكان المستوطنات الجنوبية".

وفقا للباحث الإسرائيلي، فإنه من الواضح للجميع أن جولة أخرى ليست هي الحل لكنها مطلب لا لبس فيه من الجمهور الإسرائيلي، ويجب اتخاذ قرار فوري وواضح بالخصوص.