  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

باحث إسرائيلي : جولة قتال أخرى على حدود غزة أصبحت مطلبا جماهيريا

السبت 10 أغسطس 2019 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باحث إسرائيلي : جولة قتال أخرى على حدود غزة أصبحت مطلبا جماهيريا


القدس المحتلة / سما /

قال الباحث الإسرائيلي "جرر رومان"، مدير معهد الشرق الأوسط للأبحاث، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن في كل مرة أنه مستعد لتنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة، لكنه لا يترجم ذلك على أرض الواقع.

وأضاف "رومان" في تعليقه على تصريح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن الجيش مستعد لحملة عسكرية، أن "تصريحات نتنياهو تشعرني بالقلق، لأن أهداف الجيش غير واضحة".

وتابع قائلا: "على مر السنين، اختارت الحكومات الإسرائيلية تبني سياسة تصالحية مع حركة حماس وأول من يعاني ويدفع الثمن بسبب ذلك هم سكان المستوطنات الجنوبية".

وفقا للباحث الإسرائيلي، فإنه من الواضح للجميع أن جولة أخرى ليست هي الحل لكنها مطلب لا لبس فيه من الجمهور الإسرائيلي، ويجب اتخاذ قرار فوري وواضح بالخصوص.

الأكثر قراءة اليوم

وفقا لمعلومات فلسطينية للشاباك: منفذو عملية قتل الجندي من ثلاثة أفراد و يختبئون في الخليل

تجهيزات لحملة عسكرية واسعة.. نتنياهو: مستعدون للوصول إلى تفاهمات كاملة مع حماس

هآرتس: حماس تحاول العودة للعمليات و لهذا السبب السلطة تلتزم الصمت ..

"إسرائيل" تزعم مقر قيادة الضفة في غزة هو المسؤول عن عملية غوش عتصيون

لهذا السبب.. اسرائيل تحمل السلطة مسؤولية مقتل الجندي جنوب بيت لحم

وثيقة تكشف : لماذا أعرب كيسنجر عن خشيته من نصر إسرائيلي في حرب أكتوبر

عزام: المسألة فقط هي مسألة وقت ومخططات الأعداء لن تطفئ جذوة "المقاومة"

الأخبار الرئيسية

k

جيش الاحتلال: هجوم شرق غزة مخطط له ويوجه تحذيرا الى حركة حماس

صور: الاحتلال يقتل أربعة فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن اعتقال 3 شبان وفتاة يتهمهم بعملية "عصيون"

820199202346312

إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اختطاف 3 مستوطنين في 2014

حرب العقول.. قناة عبرية توضح حقيقة اعتقال منفذ عملية "غوش عتصيون"