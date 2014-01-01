شاهد.. ميادة الحناوي تفقد توازنها وتسقط على خشبة مسرح في تونس

وكالات

سقطت الفنانة السورية الشهيرة، ميادة الحناوي، على خشبة مسرح صفاقس الدولي في تونس إثر فقدانها لتوازنها.

وحدث ذلك أثناء أدائها لأغنية "أنا بعشقك" على خشبة المسرح الصيفي سيدي منصور في مدينة صفاقس، أمس الخميس، ليسارع قائد الفرقة الموسيقية المايسترو، محمد لسود، إلى نجدتها ثم تدخل بعض المرافقين لمساعدتها على النهوض.

واستأذنت الحناوي من الجمهور الغناء جالسة لمتابعة الحفل، ووجدت تفاعلا كبيرا من الحضور حيث رددوا معها أغانيها، مشيدين بمواصلتها الغناء، رغم ما حصل لها.

وخلال ندوة صحفية بعد العرض، قالت الحناوي إنها لا تعرف ما الذي حصل لها وإنها المرة الأولى التي يحصل معها هذا، وأردفت أنه قد يكون بسبب حرارة الطقس الشديدة، مكررة اعتذارها من الجمهور.