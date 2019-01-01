تقرير حقوقي يوثق انتهاك37 حق بالتجمع السلمي بغزة

غزة / سما /

وثق تقرير حقوقي وقوع (37) انتهاكاً للحق في التجمع السلمي في قطاع غزة خلال النصف الاول من العام 2019كان من بينها (34) انتهاكاً تعرضت له التجمعات في أماكن مفتوحة، و(3) انتهاكات لتجمعات في أماكن مغلقة. ومن بين الانتهاكات (2) منع من التنفيذ، و(35) فضّ بالقوة. وتسببت هذه الانتهاكات في إصابة (10) من المشاركين في تلك التجمعات، بينهم (3) أطفال.

وأكد تقرير صادر عن مركز الميزان لحقوق الانسان اعتقال (784) مواطناً على خلفية المشاركة في التجمعات السلمية.

وأوضح الميزان أن إنهاء الانقسام وإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية هو خطوة ضرورية لاحترام الحقوق والحريات؛ وأن استمرار الانقسام وتغييب القانون إنما يسهم في مزيد من إضعاف المجتمع ويخلق بيئة طاردة للبشر ومنتجة لأشكال لا حصر من المشكلات الاجتماعية.

ودعا الميزان إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز احترام سيادة القانون والفصل بين السلطات والعمل دون إبطاء على إنهاء الانقسام السياسي الذي أجج ولم يزل انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.