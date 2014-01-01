جيش الاحتلال: هجوم شرق غزة مخطط له ويوجه تحذيرا الى حركة حماس

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم السبت ان هجوم شرق غزة مخطط له ويمكن أن يشير الى تغيير في الاستراتيجية من جانب حماس.

واضاف :" نعتقد أن الهجوم مخطط له ويمكن أن يشير إلى تغيير في الاستراتيجية من جانب حماس، محذرا الحركة من انه إذا كانوا يعتقدون أن حيلتهم بهذه الطرق ناجحة فقد تتصاعد الأمور إلى حرب أخرى.

وقال نعتقد أن هكذا عمليات الغرض منها تحقيق غايات كبيرة مثل خطف جنود من خلال نصب كمين لدورية وهذا يمكن أن يخدم هذا الغرض.

فيما اوضح مصدر عسكري كبير من فرقة غزة ان الجيش أحبط هجوما كان يمكن أن ينتهي بقتل جنود واختطافهم الى غزة

وتابع ان كمية الأسلحة التي كانت بحوزة الخلية المسلحة "مهولة"، كان من الممكن أن نستيقظ على مجزرة وحدث دموي للغاية على حدود قطاع غزة