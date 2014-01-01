الخليل: الاحتلال يعتقل اربعة مواطنين بينهم سيدة ويستولي على مركبة في بيت كاحل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم السبت، اربعة مواطنين بينهم سيدة من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل واعتدت على آخرين بالضرب، كما استولت على مركبة لاحد المعتقلين.

وافادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان: عكرمة صالح خليل جابر العصافرة (28 عاما)، وشقيقه نصر (20 عاما)، وقاسم عارف خليل جابر العصافرة (30 عاما)، وزوجته إيناس نبيل العصافرة (26 عاما)، كما استولت على مركبة الشاب المعتقل قاسم العصافرة.

واضافت المصادر ان جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على الشقيقين زيد وأحمد عارف العصافرة وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.