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تفويج حجاج فلسطين إلى صعيد عرفات

السبت 10 أغسطس 2019 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفويج حجاج فلسطين إلى صعيد عرفات


رام الله / سما /

بدأت فجر اليوم السبت، عملية تفويج حجاج فلسطين إلى صعيد عرفات لبدء مناسك الحج، وتمت عملية التفويج بسهولة ويسر في الفنادق التي يقطن فيها الحجاج، وذلك تحت اشراف بعثة الحج للمحافظات الشمالية والجنوبية.

وصعد الحجاج إلى الحافلات التي وفرتها بعثة الحج وهم يرتدون ملابس الإحرام مهللين مكبرين في منظر مهيب، وسيؤدي ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر قصرا جمع تقديم.

وكانت بعثة الحج أرسلت وفدا مساء أمس الجمعة إلى مخيم عرفات ضم البعثة الطبية والإعلامية ولجنة الاستقبال.

وحرصت البعثة على تفقد كافة الحجاج في الفنادق لضمان ذهاب الحاج إلى صعيد عرفات لتأدية مناسك الحج.

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