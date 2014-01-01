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الضفة: 8 معتقلين ومصادرة قطعة سلاح

السبت 10 أغسطس 2019 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الضفة: 8 معتقلين ومصادرة قطعة سلاح


رام الله / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم السبت اربعة مواطنين احدهم اصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة العيسوية شرقي القدس المحتلة.

واندلعت مواجهات في شارع الطور بالبلدة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص "المطاطي" وقنابل الصوت صوب الشبان، ما أدى لإصابة شاب من عائلة الياسيني في قدمه قبل أن يتم اعتقاله واعتقال مواطن آخر من عائلة الطويل.

واعتقلت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من يوم أمس ابناء العم محمد هيثم مصطفى ومحمد بكر مصطفى، أثناء تواجدهما في بقالتهما قرب مدخل الضهرة بأول بلدة العيسوية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم السبت، اربعة مواطنين بينهم سيدة من بلدة بيت كاحل شمال الخليل واعتدت على آخرين بالضرب، كما استولت على مركبة لاحد المعتقلين.

وافادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان: عكرمة صالح خليل جابر العصافرة (28 عاما)، وشقيقه نصر (20 عاما)، وقاسم عارف خليل جابر العصافرة (30 عاما)، وزوجته إيناس نبيل العصافرة (26 عاما)، كما استولت على مركبة الشاب المعتقل قاسم العصافرة.

واضافت المصادر ان جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على الشقيقين زيد وأحمد عارف العصافرة وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

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