  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: المقاومة قادرة على منع ضم الضفة

السبت 10 أغسطس 2019 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المقاومة قادرة على منع ضم الضفة


غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية حماس ان المقاومة في الضفة قادرة ليس فقط على منع ضم الضفة، بل هي تقترب من طرد الاحتلال، وانتزاع حرية للشعب الفلسطيني.

وأضاف "تعيش اسرائيل، بعد عملية بيت فجار، مرة أخرى، أمام إلحاح الإجابة على الأسئلة الوجودية، وعن إمكانية إستمرارها في اغتصاب الأرض الفلسطينية".

وأكد ان الاحتلال يتوهم بأن اعتراف البعض به، وهرولة قلة للتطبيع معه، يمكن أن يضمن لها إستمرار وجوده الاحتلالي، ويتوهم أنه يمكن أن يحصل على الأمن، عبر التنسيق الأمني، ويتبدد كل ذلك مع كل عمل بطولي للمقاومة.

الأكثر قراءة اليوم

وفقا لمعلومات فلسطينية للشاباك: منفذو عملية قتل الجندي من ثلاثة أفراد و يختبئون في الخليل

تجهيزات لحملة عسكرية واسعة.. نتنياهو: مستعدون للوصول إلى تفاهمات كاملة مع حماس

هآرتس: حماس تحاول العودة للعمليات و لهذا السبب السلطة تلتزم الصمت ..

لهذا السبب.. اسرائيل تحمل السلطة مسؤولية مقتل الجندي جنوب بيت لحم

"إسرائيل" تزعم مقر قيادة الضفة في غزة هو المسؤول عن عملية غوش عتصيون

بالصور : نحو مليوني حاج يتوافدون إلى “منى” لقضاء يوم التروية

الغارديان: هل كانت سفارة البحرين ستكرر مأساة جمال خاشقجي؟

الأخبار الرئيسية

صور: الاحتلال يقتل أربعة فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن اعتقال 3 شبان وفتاة يتهمهم بعملية "عصيون"

820199202346312

إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اختطاف 3 مستوطنين في 2014

حرب العقول.. قناة عبرية توضح حقيقة اعتقال منفذ عملية "غوش عتصيون"

القدس

دعوات للتصدي وتحذيرات من تفجر الأوضاع بالقدس.. اقتحام باحات الأقصى سيشعل المنطقة بأكملها