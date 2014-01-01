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إيران تحذر من تواجد إسرائيل في مياه الخليج وستتعامل معها بقوة

السبت 10 أغسطس 2019 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تحذر من تواجد إسرائيل في مياه الخليج وستتعامل معها بقوة


القدس المحتلة / سما /

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من أي تواجد أجنبي في مياه الخليج معتبرة إياه تهديدا لأمنها القومي.

ونقلت قناة "كان" العبرية تصريحا لوزارة الخارجية الإيرانية قالت فيه:" إن مشاركة إسرائيل في تحالف ترعاه الولايات المتحدة في مياه الخليج، هو تهديد صريح لأمن طهران القومي، مؤكدة أنها ستتعامل بقوة مع أي وجود إسرائيلي في مياه الخليج ضمن سياساتها".

 واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "بأنه من حق بلاده مواجهة ما وصفه بالتهديد والدفاع عن نفسها، محملا مسؤولية هذا "الإجراء الخطير للولايات المتحدة وإسرائيل".

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أي تواجد عسكري أجنبي في الخليج يعد مصدرا للتوتر، وأن إيران لن تتردد في حماية أمنها إذا ما شعرت أنها مهددة.  

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