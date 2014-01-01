  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقتل أربعة فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

السبت 10 أغسطس 2019 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتل أربعة فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة


القدس المحتلة/سما/

 أعلن متحدث عسكري إسرائيلي، صباح اليوم السبت، عن استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين على حدود وسط قطاع غزة.

وزعم المتحدث كما نقل عنه موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الأربعة قتلوا بعد محاولتهم اختراق السياج الأمني للحدود مع القطاع مبينًا أن أحدهم تم تصفيته مباشرة لدى دخوله السياج، والآخرين قتلوا خارجه.

وأشار إلى أنه تم تشخيص اقتراب الفلسطينيين الأربعة من السياج من قبل قوة تابعة للجيش، وتم فتح النار تجاههم وقتلهم على الفور مشيرًا إلى أن أحدهم ألقى قنبلة يدوية بدون وقوع إصابات في صفوف قوات الجيش.

وادعى أن الشبان الأربعة كان بحوزتهم بنادق من طراز كلاشنكوف، وقنابل يدوية، وقذائف آر بي جي.

وسمعت منذ ساعات الساعة الثالثة فجرًا عدة انفجارات وإطلاق نار في المنطقة المقابلة لبوابة النمر العسكرية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. فيما ألقت قوات الاحتلال عشرات من القنابل المضيئة في المكان.

وقصفت طائرة استطلاع إسرائيلية نقطة رصد لقوات الضبط الميداني، فيما قصفت المدفعية نقطة أخرى في تلك المنطقة.

وتوغلت عدة آليات بصحبة جرافة عسكرية سحبت جثث الشهداء من المكان.

الأكثر قراءة اليوم

وفقا لمعلومات فلسطينية للشاباك: منفذو عملية قتل الجندي من ثلاثة أفراد و يختبئون في الخليل

تجهيزات لحملة عسكرية واسعة.. نتنياهو: مستعدون للوصول إلى تفاهمات كاملة مع حماس

هآرتس: حماس تحاول العودة للعمليات و لهذا السبب السلطة تلتزم الصمت ..

العثور على جثة طفل داخل كيس في مخيم البريج

لهذا السبب.. اسرائيل تحمل السلطة مسؤولية مقتل الجندي جنوب بيت لحم

"إسرائيل" تزعم مقر قيادة الضفة في غزة هو المسؤول عن عملية غوش عتصيون

هآرتس : السلطة تسعى إلى الانفصال عن الاقتصاد الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يعلن اعتقال 3 شبان وفتاة يتهمهم بعملية "عصيون"

820199202346312

إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اختطاف 3 مستوطنين في 2014

حرب العقول.. قناة عبرية توضح حقيقة اعتقال منفذ عملية "غوش عتصيون"

القدس

دعوات للتصدي وتحذيرات من تفجر الأوضاع بالقدس.. اقتحام باحات الأقصى سيشعل المنطقة بأكملها

نتنياهو

تطورات بعملية عتصيون.. الاحتلال يدعي اقترابه من منفذي عملية قتل الجندي دفير