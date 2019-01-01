الاتصالات تعلن عن النتائج المالية الموحدة للنصف الأول من العام 2019

رام الله أظهرت النتائج المالية المرحلية الموحدة لمجموعة الاتصالات الفلسطينية للنصف الأول من العام 2019 صافي ربح بمبلغ 35,5 مليون دينار أردني بالمقارنة مع 36,6 مليون دينار أردني في النصف الأول من العام السابق.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية السيد صبيح المصري رضى مجلس الادارة عن الأداء المالي لشركات مجموعة الاتصالات، خاصة وأنها تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الحساسة التي يمر بها الشعب الفلسطيني بمختلف قطاعاته بسبب استمرار السياسية الاسرائيلية التي أدت إلى الازمة المالية للموازنة العامة الفلسطينية، حيث استطاعت المجموعة تحقيق هذا الأداء عن طريق تنوع مصادر الربح لديها وسياستها الاستثمارية المميزة.

وجدد المصري اعتزازه بكون المجموعة تمثل المشغل الاكبر في السوق الفلسطيني، لافتاً إلى أن المسؤولية أصبحت أكبر على القطاع الخاص لضمان استمرار عجلة الاقتصاد بالدوران، من خلال الاستمرار في خلق فرص العمل واستقطاب الكفاءات الشابة والخريجين.

وأكد المصري أن المجموعة قامت بسداد كامل التزاماتها المتعلقة بالرخصة حسب ما تم الاتفاق عليه، وذلك لإيمانها بضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني ككل.

وتابع المصري، قائلا " إن إنجازات مجموعة الاتصالات والمتمثلة بتوسيع شبكاتها والتوسع في القطاعات الجديدة التي تعمل بها مثل القطاع العقاري وقطاعات التكنولوجيا إنما تأتي بفعل السياسة الاستثمارية بعيدة المدى والتخطيط الاستراتيجي للحفاظ على قيمة سهم المجموعة والحفاظ على النمو في حقوق المساهمين.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد عمار العكر، إنه وبالرغم من المنافسة الشديدة، والتي تعتبر غير عادلة، خاصة في الشق المتعلق بشرائح الشركات الاسرائيلية والترويج لها في السوق المحلية، فإن خدمات مجموعة الاتصالات هي الافضل من حيث الجودة والسعر، إذا ما قورنت بالأسواق المجاورة.

وشدد العكر على أن شركات المجموعة تنفذ سياسات مجلس الادارة وتترجم السياسات الاستثمارية من جهة، وتعمل على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور من جهة أخرى من أجل الاستمرار في الحفاظ على الثقة العالية الممنوحة لها، مشيراً الى إنه بالرغم من تراجع الايراداتفإن المجموعة واصلت خلال النصف الاول من العام 2019 العمل على تخفيض المصاريف الادارية والتشغيلية لشركات المجموعة، الامر الذي كان له الاثر الايجابي الكبير على النتائج المالية.

وفي ذات السياق قال العكر، إن مجموعة الاتصالات تولي المسؤولية المجتمعية ذات الاهتمام الذي رافق مسيرتها خلال السنوات الماضية ومنذ التأسيس، لافتاً إلى رعايتها للمشاريع الخدماتية والحيوية في مختلف المحافظات في الضفة والقطاع، إضافة إلى توزيعها 300 منحة دراسية لطلبة التوجيهي في المجال التقني ليبلغ عدد المستفيدين من منحة مجموعة الاتصالات 5100 طالب حتى اللحظة، إلى جانب المشاريع والرعايات الاخرى التي تنفذها المجموعة.