حركة حماس تزور مدير المخابرات في الجيش اللبناني

بيروت /سما/

زار وفد من حركة حماس برئاسة ممثلها في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، يرافقه نائب المسؤول السياسي للحركة في لبنان جهاد طه، ومسؤول العلاقات السياسية والإعلامية عبد المجيد العوض، يوم الجمعة، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني منصور، بحضور العميد سهيل خورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، حيث نقل الوفد تحيات رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

وقدم عبد الهادي شرحاً وافياً عن آخر مستجدات القضية الفلسطينية والوضع الفلسطيني في لبنان، لا سيما التحركات الشعبية المناهضة لإجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين في لبنان، حيث أبدى العميد منصور تفهمه لخصوصية اللاجئ الفلسطيني في لبنان وحقه في العيش بكرامة إلى حين العودة.

وقد استعرض الجانبان الأوضاع الأمنية في المخيمات، مبدين ارتياحهم الكبير لاستقرار الأمن في المخيمات والجوار، مثنياً على وحدة الفصائل الفلسطينية ودورها في ضبط التحركات الشعبية والمحافظة على الأمن والاستقرار.