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مستوطنون يتعرضون لمجموعة من مسير "امشي- تعرّف على بلدك" قرب قرية جيبيا برام الله

الجمعة 09 أغسطس 2019 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يتعرضون لمجموعة من مسير "امشي- تعرّف على بلدك" قرب قرية جيبيا برام الله


رام الله / سما /

تعرض مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، لمجموعة من مسير "امشي- تعرّف على بلدك" قرب قرية جيبيا شمال رام الله، ومنعوهم من مواصلة مسيرهم للتعرف على المنطقة.

وأفاد مصدر في المجموعة، بان عددا من المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال اعترضوا طريق المجموعة اثناء تجوالها في اراضي قرية جيبيا ومنعوهم من مواصلة طريقهم واجبروهم على العودة.

يذكر ان مجموعة "امشي- تعرّف على بلدك"، تواصل التجوال الأسبوعي على المعالم الفلسطينية، الاجتماعية، والطبيعية، والتراثية، كمحاولة لتجاوز المحددات العنصرية التي يفرضها الاحتلال على الأرض من خلال تنظيم مسارات للمشي، تحدوها رؤية الارتباط بفلسطين، والتعرف عليها أرضاً وتاريخاً وثقافةً.

ومن أبرز أهداف مسارات الفريق الاستراتيجية هو: التعريف بفلسطين داخلياً وخارجياً، وتوثيق المسارات من حيث المعلومات الجغرافية والتاريخية والتنوع الحيوي، ونشر ثقافة المشي والتوسع بها كفعل مقاوم.

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