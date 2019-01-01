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"الأوقاف" تحذر من دعوات اقتحام الأقصى في أول أيام عيد الأضحى

الجمعة 09 أغسطس 2019 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأوقاف" تحذر من دعوات اقتحام الأقصى في أول أيام عيد الأضحى


رام الله / سما /

حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خطورة المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك، بعد التهديدات باقتحامه في هذه الأيام الفضيلة من قبل المستوطنين، الذين يعملون جاهدين على تدنيسه باقتحاماتهم وتأديتهم لصلواتهم في ساحاته بحجج تناقض أحقية المسلمين في مسجدهم ومسؤوليتهم عنه.

وأفادت الوزارة، في بيان رسمي، اليوم الجمعة، بأن هذه الاقتحامات والتوقيت الذي يخطط به لتنفيذها هو دفع بالمنطقة جميعها إلى حرب دينية، وتصعيد مبني على أسس عنصرية سيكون له عواقبه على مستقبل المنطقة بأسرها.

وأكدت الوزارة دعمها ووقوفها إلى جانب أبناء شعبنا في مدينة القدس الذين يعملون جاهدين على حماية المسجد الأقصى وصد المعتدين عليه، من خلال الصلوات والصمود والمرابطة فيه، داعية المسلمين في فلسطين قاطبة إلى شد الرحال إليه وأداء صلاة العيد فيه.

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