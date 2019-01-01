الضابطة الجمركية تضبط شرائح وبطاقات شحن إتصالات إسرائيلية وكميات حشيش في طولكرم

طولكرم / سما /

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة طولكرم، ضبط مساء اليوم الجمعة، كمية من شرائح وبطاقات شحن إتصالات إسرائيلية وكمية من مادة الحشيش المخدرة.

وأوضح البيان، أن عملية الضبط جاءت من خلال متابعة ومراقبة حثيثة من قبل الجهاز لتحركات شخص من عرب الداخل يقوم بتروجي وبيع الشرائح الإسرائيلية في المحافظة، حيث تم نصب كمين محكم له وتم ضبطه ومركبته التي يقودها، وبالتفتيش عثر بداخلها على كمية من شرائح الإتصالات وبطاقات الشحن الإسرائيلية الممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني لضررها الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وكذلك تم ضبط مادة من نوع الحشيش المخدرة، حيث تم التحفظ على الكمية، واستدعاء الأخوة في مكافحة المخدرات بالشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.