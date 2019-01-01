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لأول مرة.. فتاة فلسطينية تتخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية في بريطانيا

الجمعة 09 أغسطس 2019 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. فتاة فلسطينية تتخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية في بريطانيا


غزة / سما /

تخرجت اليوم الجمعة، الضابطة الفلسطينية غادة طميزة من الأكاديمية العسكرية الملكية في لندن "سانت هيرتيس".

وحضر التخرج الذي أقيم اليوم في مقر الأكاديمية في بريطانيا، قائد الأمن الوطني الفلسطيني ممثلا عن فلسطين، اللواء نضال أبو دخان، مدير الإدارة المالية العميد/ إياد عباس، سفير فلسطين في بريطانيا، السفير حسام زملط، إضافة إلى والدها ووالدتها.

وتعتبر الضابطة غادة هي أول فتاة فلسطينية تتخرج من هذه الكلية العسكرية العريقة حيث كان قد سبقها عدد من الضباط الرجال كان منهم ضباط من الحرس الرئاسي الفلسطيني ومن الأجهزة الأمنية الأخرى، وفق موقع تلفزيون فلسطين الرسمي.

وتعتبر كلية سانت هيرتيس، أحد أعرق الكليات العسكرية في العالم وهو ما يعتبر أن دخول الضباط والضابطات الفلسطينيين لمثل هذه الكلية وتخرجهم منها هو إنجاز فلسطيني يضاف إلى عدد من الإنجازات التي تأتي في سياق التعاون بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومكتب فريق الدعم البريطاني لدى فلسطين.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد غسان نمر، أن هذا الإنجاز الفلسطيني يضاف إلى إنجازات المؤسسة الأمنية الفلسطينية ويؤكد مدى الحرفية والمهنية التي حققها ضباط المؤسسة ما جعلهم يكونون قادرين على خوض غمار مثل هذه الكليات العسكرية العريقة بنجاح خاصة.

وأضاف:" أننا نعلم أن دخول مثل هذه الكليات يمر عبر عديد الامتحانات والتمرينات ولا يمكن أن يكون ذلك الا بتواصل التدريب والاعتماد الفعلي على الكفاءات الفلسطينية التي باتت تتميز في كافة المجالات"

وتلقت طميزة عدة تدريبات منها "الاقتحام، وعلوم الرماية الحديثة، وعلوم المراقبة والاستطلاع، وإدارة الأزمات، والعمل تحت الجهد المكثف" وغيرها من التدريبات والمحاضرات العسكرية.

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