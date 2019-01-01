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إسرائيل تعتقل مقدسيًا بتهمة "التحريض" عبر "فيسبوك"

الجمعة 09 أغسطس 2019 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعتقل مقدسيًا بتهمة "التحريض" عبر "فيسبوك"


القدس المحتلة / سما /

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، لائحة اتهام ضد فلسطيني من شرقي القدس، بتهمة التحريض على "الإرهاب والعنف" والتضامن مع منظمة "إرهابية" من خلال نشر مضامين محرّضة عبر "فيسبوك".

وبحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الفلسطيني وهو في الثلاثينات من عمره، قبل نحو شهر.

وأجرت الشرطة تحقيقًا سريًا بموافقة النيابة العامة في مجال الفضاء الافتراضي تم خلاله رصد نشره لـ"تدوينات تحريضية"، وجرى فيما بعد اعتقاله والتحقيق معه.

وطلبت النيابة الإسرائيلية من المحكمة تمديد فترة اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات بحقه، مع التحفّظ على نشر اسمه.

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