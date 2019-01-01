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روسيا تتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها الداخلية بعد نشر هذه الصورة

الجمعة 09 أغسطس 2019 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها الداخلية بعد نشر هذه الصورة


سما / وكالات/

اتهمت روسيا اليوم الجمعة، السفارة الأميركية لدى موسكو بالتدخل في شؤون بلادها الداخلية خاصة بعد نشر خريطة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر المسار المقترح لاحتجاج مناهض للحكومة في العاصمة الروسية.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية دبلوماسيا أميركيا كبيرا فيما يتعلق بمنشور وضعته السفارة الأميركية على مواقع التواصل، ويشمل خريطة مسار احتجاج رتبت المعارضة للقيام به في الثالث من أغسطس.

وقالت الوزارة "نشدد على أننا نعتبر نشر المسار، تحريضا على المشاركة والدعوة للتحرك وهو ما يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية لبلدنا".

وفي وقت سابق، دعا زعيم المعارضة المسجون، أليكسي نافالني، للاحتجاج قرب مكتب رئيس بلدية العاصمة للضغط على السلطات للسماح لمجموعة من المرشحين، الذين لهم أفكار معارضة بالمشاركة في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 8 سبتمبر بعد استبعادهم منها، حيث بررت السلطات عدم قبولهم لعدم تمكنهم من جمع عدد كاف من التوقيعات الصحيحة التي تؤيدهم وهو زعم ترفضه المعارضة.

ويسعى المحتجون لزيادة الضغط على النظام السياسي الروسي الحاكم، في وقت تراجعت فيه نسب التأييد للرئيس فلاديمير بوتن، بسبب الاستياء من انخفاض الدخل الفعلي للمواطنين الروس في السنوات الماضية.

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