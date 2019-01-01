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والدة شاؤول لنتنياهو: سأطاردك في كل مكان إن لم تُعد ابني

الجمعة 09 أغسطس 2019 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
والدة شاؤول لنتنياهو: سأطاردك في كل مكان إن لم تُعد ابني


القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن عائلة الجندي أورون شاؤول وعائلات أخرى والعشرات من النشطاء المؤيدين، تظاهروا صباح اليوم قبالة منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القدس.

وطالب المتظاهرون، الحكومةَ بتكثيف جهودها من أجل إعادة الجنود الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة، كما قاموا بسد طريق مجاور لفترة وقصيرة.

وقالت زهافا شاؤول، والدة الجندي أورون شاؤول، موجهة كلامها إلى نتنياهو، "سأطاردك في كل مكان إن لم تعد ابني".

وأضافت أن "مسؤولية إعادة أورون تقع على عاتق نتنياهو، وهو لا يمكنه التهرب من هذه المسؤولية"، مشيرةً إلى أن نتنياهو لا يهتم بإعادة ابنها.

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