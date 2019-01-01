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عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

الجمعة 09 أغسطس 2019 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص


القدس المحتلة / سما /

 أدى عشرات المقدسيين صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بحي واد الحمص، في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة.

وأفاد مراسلنا بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا خيمة الاعتصام بالتزامن مع أداء الصلاة، وصوروا المتواجدين.

وأقيمت الصلاة في واد الحمص، تضامنا مع أصحاب المنازل المدمرة، واحتجاجا على قرارات الهدم الجماعية للحي، وتعبيرا عن رفض سياسة الاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح المستوطنات.

يذكر أن قوات الاحتلال ارتكبت في الثاني والعشرين من شهر تموز المنصرم جريمة تطهير عرقي بحق 16 بناية تضم نحو مئة شقة سكنية في الحي، الأمر الذي قوبل بتنديدات واسعة محليا وعربيا ودوليا، رغم أن غالبية أراضي الحي تصنف ضمن مناطق "أ" التابعة للسيادة الفلسطينية وفقا لاتفاق أوسلو.

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