الوزير عساف يبحث مع مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية التعاون المشترك

جنيف /سما/

بحث المشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، اليوم الجمعة، مع مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية فرانسيس غاري، التعاون المشترك بين الطرفين.

كما بحث اللقاء الذي جرى بمقر المنظمة في جنيف، حماية الملكية الفكرية لإنتاجات الاعلام الرسمي الفلسطيني، وعقد الدورات المتخصصة في ذلك لكوادر الاعلام الفلسطيني والجهات ذات العلاقة في فلسطين.

وأكد عساف أهمية التعاون المشترك، خاصة أن فلسطين تعتبر مركزا مهما لكافة وسائل الاعلام التقليدية والحديثة.

بدوره، أبدى غاري استعداده لتقديم كل ما يحتاجه الفلسطينيون في هذا الإطار.

وحضر الاجتماع نائب سفير دولة فلسطين لدى سويسرا خلوصي بسيسو، والمستشار القانوني للهيئة لؤي علاوي، ومدير عام الاخبار محمد البرغوثي، ومسؤول التبادلات ناصر البابا.