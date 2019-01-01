  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران ترد على اعلان اسرائيل استعدادها للمشاركة في تأمين الخليج

الجمعة 09 أغسطس 2019 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران ترد على اعلان اسرائيل استعدادها للمشاركة في تأمين الخليج


طهران /سما/

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن التواجد الإسرائيلي في الخليج ومضيق هرمز يشكل تهديدًا سافرًا لإيران، قائلاً: "من حق بلادي التصدي لهذا التهديد".

وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت أمس استعدادها للانضمام إلى تحالف عسكري أمريكي لحماية الملاحة في منطقة الخليج.

ونقل الموقع الإعلامي للوزارة عن موسوي قوله اليوم الجمعة، "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد أن هذا التحالف مثير للتوتر وإن طهران تعتبر أي تواجد للكيان المحتل في الخليج تهديدًا واضحًا لأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وسببًا لإثارة الأزمة وعدم الاستقرار في منطقة الخليج".

وذكر أنه "في إطار سياسة الردع والدفاع عن النفس ترى (إيران) من حقها مواجهة هذا التهديد والدفاع عن نفسها، كونها المسؤولية عن الخليج".

وفيما يتعلق بالمحاولات الأمريكية لتشكيل تحالف عسكري أو عقد اجتماع حول الملاحة البحرية في المستقبل بذريعة تأمين الملاحة البحرية في الخليج، قال موسوي "إن إيران بوصفها إحدى دول منطقة الخليج والتي لديها 1500 ميل شاطئ في هذه المنطقة وحسب مسؤوليتها التاريخية، تعتبر الخليج استمرارًا لأراضيها وترى نفسها ملتزمة بتأمينها وضمان أمن حركة السفن فيها، وتعتقد أن تواجد القوات الأجنبية في الخليج بأي عنوان لن يساعد في تعزيز الأمن بهذه المنطقة بل ستوفر الأرضية للتوتر والأزمة في منطقة الخليج الحساسة أكثر من قبل".

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف آخر التحقيقات بملابسات عملية قتل الجندي دفير

حاخام إسرائيلي: نحن متفوقون على العرب ويجب أن يبقوا عبيدا

العثور على جثة طفل داخل كيس في مخيم البريج

أجهزة الأمن المصرية "تقتل 17 عضوا بحركة حسم"

ردا على نتنياهو.. فلسطين تتوجه الى مجلس الامن بتعليمات من الرئيس عباس

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

رسمياً : "الأونروا" تعلن افتتاح العام الدراسي في موعده

الأخبار الرئيسية

تجهيزات لحملة عسكرية واسعة.. نتنياهو: مستعدون للوصول إلى تفاهمات كاملة مع حماس بغزة

هآرتس: حماس تحاول العودة للعمليات و لهذا السبب السلطة تلتزم الصمت ..

جنود

وفقا لمعلومات فلسطينية للشاباك: منفذو عملية قتل الجندي من ثلاثة أفراد و يختبئون في الخليل

13

بالصور : نحو مليوني حاج يتوافدون إلى “منى” لقضاء يوم التروية

860x484

إسرائيل تكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية جوش عتصيون