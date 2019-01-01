مسؤول في مجلس حقوق الإنسان: لا زلنا عاجزين عن التعامل مع انتهاكات اسرائيل

سما / وكالات/

يرى نائب رئيس المجلس الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان جان زيغلر، أن مجلس حقوق الإنسان لا زال عاجزاً عن التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمخالفة للقوانين الدولية.

وقال زيغلر:" إن إسرائيل مدانة بشكل دوري، بانتهاك حقوق الإنسان وهي مستمرة بعدوانها وجرائمها التعسفية وتدمير المنازل، الى جانب محاصرتها قطاع غزة".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية اليوم الجمعة: "إن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لديها الامكانية لمعاقبة إسرائيل، ومثال ذلك الاتفاق الثنائي للتبادلِ التجاريِ الحر مع الاتحادِ الأوروبي".

وبين أن هذا الاتفاق يحتوي على بند أول ينص على أن احترام الأطراف الموقعة لحقوق الانسان هو شرط أساسي لتطبيق بنود الاتفاقية، وفي حال انتهاك أحد الاطراف حقوق الانسان فإن هذا الاتفاق يسقط.

ويرى زيغلر أن الرأيِ العامِ الأوروبي، يتبنى بأكثريته استراتيجيةَ مقاطعة إسرائيل، وهي الاستراتيجية ذاتُها التي تم تطبيقها مع نظامِ الفصلِ العنصري السابق في جنوب إفريقيا.

واستنكر زيغلر، مساهمة شركات أوروبية في أعمال بناء المستوطنات التي تشيّد في الأرض المحتلة، كتجسيد واضحٍ لخرقِ الإعلانِ العالمي لحقوقِ الإنسان ولمعاهداتِ جنيف الأربعة.

وتطرق إلى قرار مجلس حقوق الإنسان السابق بتكليف المفوض السامي بوضع لائحة بأسماء الشركات الخاصة الأوروبية والمتعددة الجنسيات التي تتعامل مع حكومة الاحتلال، والتي تساهم في تشييد البنية التحتية وبناء المستوطنات، إلا أن الضغوطات الأميركيةَ والغربية منعت هذه اللائحة منَ الصدور، لافتا إلى مدى تأثير اللائحة على المجتمع المدني الأوروبي والمنظمات المدنية والحقوقية والاسرائيلية، وقدرتها على تشكيل رأي عام ضاغط على هذه الشركات، ما يؤكد تواطؤ البعض مع حكومة الاحتلال لتعطيل هذا الاعلان.