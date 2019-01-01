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صندوق ووقفية القدس ضمن شراكة دولية لتمكين المنظمات الغير ربحية

الجمعة 09 أغسطس 2019 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

تلقى صندوق ووقفية القدس دعوة رسمية ليكون شريكاً استراتيجياً في (برنامج صندوق التضامن الإسلامي لتمكين المنظمات غير الربحية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من خفض معدلات الفقر)، والذي يشرف عليه صندوق التضامن الإسلامي عضو البنك الإسلامي للتنمية بالشراكة مع مكتب منظمة الأمم المتحدة الإنمائي.

وسيتم تدشين البرنامج بشكل رسمي خلال عام ٢٠١٩، كما سيقام اجتماع تحضيري للشركاء الاستراتيجيين في مدينة اسطنبول خلال الفترة مابين ٢-٣ سبتمبر ٢٠١٩. وقد تم تخصيص ٢١ مليون دولار للمشروع، ساهم البنك الإسلامي للتنمية بعشرة ملايين دولار منها.

وقد بارك مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس هذه الشراكة الاستراتيجية ورحب بها وستكون مشاركة صندوق وقفية القدس فاعلة في هذه المبادرة النوعية خاصة في ترشيح وتمكين المؤسسات المقدسية علماً بأنه سيتم اختيار ٥٠٠ منظمة غير حكومية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي للاستفادة من برنامج التمكين المهني الشامل.

من جهته صرح المدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس طاهر الديسي ان هذه الشراكة في غاية الاهمية لبناء قدرات المؤسسات المقدسية وتمكينها  وتطوير قدراتها، وأعلن الديسي مشاركة صندوق القدس باجتماعات اسطنبول، معتبرا هذه الشراكة فرصة قيمة لتطوير  دور المؤسسة في هذا المجال وكذلك المساهمة في توفير برنامج شامل ومتكامل لبناء قدرات المؤسسات المقدسية .

#وقفية القدس

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