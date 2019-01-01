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تأخير صلاة عيد الأضحى بالأقصى

الجمعة 09 أغسطس 2019 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأخير صلاة عيد الأضحى بالأقصى


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الجمعة، تأخير أداء صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك لمدة ساعة، على أن تكون في تمام السابعة والنصف.

ودعت الهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء بالقدس، جميع أئمة مساجد القدس لإغلاق المساجد وتأدية صلاة العيد في المسجد الأقصى فقط، ردًا على قرارات الاحتلال بمنع المصلين من إقامة صلاة العيد في الأقصى، وفتح أبوابه لاقتحامات المستوطنين.

وشددت الهيئات الثلاث في بيان مشترك على ضرورة الزحف أول أيام عيد الأضحى نحو القدس، مؤكدة جواز تأجيل ذبح الأضاحي لليوم الثاني من العيد حتى يعمر الأقصى.

وكانت منظمات "الهيكل" المزعوم والجمعيات الاستيطانية دعت أن يكون يوم الأحد المقبل أول أيام عيد الأضحى الذي يتزامن مع ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" يومًا لمشاركة جمهور المستوطنين في الاقتحامات الجماعية للمسجد الأقصى، والمشاركة بالمسيرة التي ستنطلق من باب الخليل باتجاه الأقصى.

وفي سياق متصل، أبعدت سلطات الاحتلال الشيخ ناجح بكيرات عن المسجد الاقصى لمدة 6 أشهر، بعد التحقيق معه لمدة عدة ساعات بمركز تحقيق القشلة وأيضًا لاستكمال التحقيق معه بعد العيد.

وكانت مخابرات الاحتلال اقتحمت منازل عمرو أبوعرفة ومحمد الدقاق في القدس، وعاثت بها خرابًا قبل أن تسلمهما استدعاء للتحقيق في اليوم الأول من عيد الأضحى.

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