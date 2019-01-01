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وفاة المخرجة المصرية علوية زكي

الجمعة 09 أغسطس 2019 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة المخرجة المصرية علوية زكي


وكالات / سما /

رحلت أمس الخميس، المخرجة الكبيرة علوية زكي، عن عمر يناهز الـ 93 عامًا، بعد وعكة صحية تعرضت لها الأيام الماضية.

علوية زكي، تعتبر من أوائل المخرجين بالتلفزيون المصري، إذ التحقت بالعمل في التلفزيون قبل افتتاحه، وعملت سكرتيرة للخبير الأميركي مستر ويليام مور أثناء تخطيطه لبرامج التلفزيون، وعندما بدأ الإخراج ساعدته في سهرة تلفزيونية بعنوان "صرخه مكتومة"، بطولة زيزي البدراوي وصلاح قابيل.

وهي من مواليد 2 ايار (مايو) عام 1926 وتعتبر من أهم المخرجات في ماسبيرو، وقدمت عدداً كبيراً من السهرات الدرامية والمسلسلات، منها "الغرباء لا يشربون القهوة"، "القانون لا يعرف عائشة"، وتعتبر من أوائل المخرجات اللائي كان لهن اهتمام بقضايا المرأة والمجتمع في الأعمال الدرامية.

وحصلت المخرجة الكبيرة علوية زكي على تكريمات عدة، آخرها تكريم التلفزيون المصري لها في عيده الـخمسين.

#علوية زكي #المخرجة

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