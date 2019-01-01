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شاومي تعلن عن أحدث هاتف ذكي في العالم

الجمعة 09 أغسطس 2019 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاومي تعلن عن أحدث هاتف ذكي في العالم


وكالات / سما /

أعلنت شركة شاومي الصينية، عن مواصفات أحدث هاتف ويسمى بلاك شارك 2 برو (Black Shark 2 Pro)، حيث حصل على موقع AnTuTu أعلى نسبة نقاط وجعله الهاتف الذكي الأسرع في العالم.

ومواصفاته حسب ماذكرت شركة شاومي، معالج ذو ثمانية أنوية "Qualcomm Snapdragon 855 Plus" مع نظام تبريد سائل ، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية تبلغ 128 غيغابايت أو 256 غيغابايت.

وتتميز الكاميرتان الرئيسيتان بدقة 48 و12 ميغابكسل، والكاميرا الأمامية بـ20 ميغابكسل، و الجهاز مزود ببطارية أربعة آلاف مللي أمبير في الساعة مع القدرة على الشحن السريع، ويحتوي الهاتف على شاشة "AMOLED" بقطر 6.39 بوصة ودقة 2340 × 1080 بكسل.

وأصدرت شركة شاومي يوم 28 مايو/أيار الهاتف الذكي "Redmi K20 Pro" الذي حصل على لقب "القاتل الرائد" ويعمل الهاتف على معالج "Qualcomm Snapdragon 855" ، وفقاً لموقع سبوتنيك.

يذكر أن شركة "Statista" وضعت قائمة لمعدل الإشعاعات التي تصدرها الهواتف الذكية، وتصدرت القائمة ثلاثة هواتف من شركة "شاومي" من حيث الأعلى على مستوى إصدار الإشعاعات.

#شاومي #هاتف

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