7 اختراعات جعلت من التسعينيات زمن التكنولوجيا الجميل

وكالات / سما /

عند ذكر التسعينيات، يميل الناس إلى الحديث عن التحولات الضخمة في الثقافة في جميع أنحاء العالم وكذلك الطفرة الاقتصادية. ولكن التحولات التكنولوجية داخل وخارج المنزل هي ما طبعت هذه الحقبة التي ولدت بعض المنتجات المفضلة حتى الآن.

والتكنولوجيا هي الموضة في التسعينيات، فقد أثرت على الجميع، والجميع كانوا مهتمين بها إما خوفا من التخلف عن الركب أو لأن لديهم رغبة حقيقية لاستخدام التكنولوجيا.

ويصنف هذا العقد عبر التاريخ باعتباره العقد الذي بدأ فيه عصر التكنولوجيا الرقمية في التطور. ومن المثير للاهتمام أن بعض التكنولوجيا في العقود السابقة استبدلت بنسخ أفضل وأحدث منها.

1- الشبكة العالمية أوكسجين الاختراعات

ستواصل الشبكة العالمية حرفيا تغيير مجرى التاريخ بعد أن جعلت العالم أقرب بكثير. وقد اخترع تيم بيرنز لي شبكة الويب العالمية عام 1989. وأراد عالم الحاسوب لدى مؤسسة سيرن خلق وسيلة أفضل وأكثر فعالية لتبادل المعلومات.

كان لي يدرك جيدا أن ملايين أجهزة الحاسوب يتم توصيلها معا عبر الإنترنت سريع التطور. أدرك العالم البريطاني أنه يمكنه مشاركة المعلومات من خلال استخدام تقنية ناشئة تسمى النص التشعبي.

كتب لي بحلول عام 1990 التقنيات التأسيسية الثلاث للويب التي تستخدمها اليوم، أتش تي أم أل و يو آر أل وأتش تي تي بي. ثم انتقل إلى كتابة أول محرر (متصفح) ويب.

وشهدت نهاية عام 1990 أول صفحة ويب، وفي عام 1991 دعي أشخاص من مجتمع سيرن للانضمام إلى هذا المجتمع الجديد.

2- غوغل والبحث في أكوام المعلومات

كم مرة في اليوم تستخدم غوغل؟ والأفضل من ذلك، فكر في عدد الأشخاص الذين يستخدمون غوغل كل يوم. تعتبر غوغل اليوم أكثر الشركات نفوذا وقوة في العالم. وقد التقى المؤسسان لاري بيج وسيرجي برين في عام 1995 في جامعة ستانفورد.

بحلول العام التالي، كان صديقا الكلية مستمرين بكتابة برنامج لمحرك البحث الذي تعرفه وتحبه اليوم. في عام 1998 تم تأسيس غوغل رسميا.

3- نينتندو 64 بداية الألعاب الحقيقية

سوف تذكر نينتندو 64 في التاريخ باعتبارها واحدة من أكثر الألعاب المنزلية المحبوبة. ففي منتصف عام 1996، أطلقت نينتندو 64 في اليابان ووصلت إلى أسواق الولايات المتحدة في وقت لاحق من ذلك العام. لم تكن وحدة التحكم تتميز فقط بعصا كعنصر تحكم أساسي، ولكنها كانت أيضا بمثابة تقدم كبير للصناعة التي تقدم تجربة لعب دقيقة للغاية.

4- دي في دي قبل نتفلكس و يوتيوب

هل تذكر كيف كان المحتوى العادي قبل المحتوى الرقمي أو البث الرقمي؟ كان يمكنك العثور على قرص الفيديو الرقمي أو قرص دي في دي DVD في الأسواق الشعبية والمكتبات. وقد طور الدي في دي عام 1995 ووضع في السوق عام 1996.

ومع هذه التكنولوجيا الجديدة جاءت مشغلات الدي في دي.

5- الرسائل النصية بالأبيض والأسود

أرسلت أول رسالة نصية رسمية عام 1992. أرسلها نيل بابوورث وهو مطور سابق من سيما غروب تيليكوم إلى ريتشارد جارفيس مدير فودافون مكتوب فيها "عيد ميلاد سعيد".

6- أدوبي فوتوشوب دمج الفن بالتكنولوجيا

أصبح فوتوشوب أداة فعالة تُستخدم في جميع أنحاء العالم. أنشأ هذه التقنية توماس وجون كنول، الأخوان اللذان كانا مفتونين للغاية بكيفية دمج الفن بالتكنولوجيا.

رغم أن البرنامج استغرق وقتا للتطوير والترميز في الثمانينيات، فإنه بعد تلقي دفعة من المستثمرين جرى طرح فوتوتوشوب 1 في السوق أوائل عام 1990.

7- لينوكس وبداية أنظمة التشغيل المفتوحة

إذا كنت من كبار المعجبين بنظام لينوكس فأنت على الأرجح من المعجبين بعلم الإنسان الآلي. في عام 1991 كان لينوس تورفالدس في سنته الجامعية الثانية فقط عندما بدأ تطوير أحد أهم أنظمة التشغيل المفتوحة المصدر في العالم. ومن المثير للاهتمام أن تورفالدس كان يحاول ببساطة إنشاء نظام تشغيل لجهاز الحاسوب الخاص به.