يوفنتوس سيدفع ديبالا للانتقال إلى باريس سان جيرمان

وكالات / سما /

كان من المُقدر للنجم الأرجنتيني باولو ديبالا أن يرحل يوم أمس عن يوفنتوس، حيث كانت هناك صفقة تقترب من نهايتها بين اليوفي ونادي توتنهام هوتسبير قبل أن تنهار في اللحظات الأخيرة بسبب مشكلة حقوق الصورة.

لكن على ما يبدو فإن ديبالا قد يوقع بالفعل لنادٍ آخر قبل أن ينتهي سوق الانتقالات في إيطاليا يوم 2 أغسطس القادم والوجهة الأقرب له هي فرنسا.

وحسب صحيفة الإندبندنت الإنجليزية فإن ديبالا لن يقضي موسم آخر في مدينة تورينو بسبب عدم رؤية مدربه ساري أو إدارة النادي بأنه من النجوم الذين يمكن الارتكاز عليهم في الموسم الجديد.

والسبب الثاني هو الضرورة الاقتصادية فبعد تعاقد يوفنتوس مع ماتيس دي ليخت والذي سيحصل على راتب كبير في المواسم الخمسة المقبلة وكذلك كريستيانو رونالدو فعلى النادي الأبيض والأسود تقليل سقف الرواتب عنه ومعدلات الإهلاك في عقود لاعبيه.

ولذا فإنه من لمتوقع أن يدفع يوفنتوس بنجمه باولو ديبالا إلى الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان والذي يملك الإمكانيات لتحمل الراتب الكبير الذي يطلبه اللاعب المُلقب بـ”اللا جويا”.