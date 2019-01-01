سائق يضرب شرطيا بمنجل بعدما طلب منه التوقف في لندن

وكالات / سما /

أعلنت شرطة لندن اليوم الخميس أن أحد رجالها أصيب بإصابة خطيرة بعدما تعرض لعدة طعنات في هجوم بمنجل على صلة بإيقاف مركبة.

وقالت شرطة لندن على تويتر أن الشرطي وهو في عقده الرابع يرقد في المستشفى "في حالة خطيرة ولكن مستقرة". ويعاني من إصابات في الرأس واليد.

وقع الحادث بعد منتصف ليل الأربعاء/الخميس عندما أشار رجلا شرطة في الزي الرسمي كان يقودان سيارة الشرطة لمركبة "فان" للتوقف في ليتون بشرق لندن.

ولاحقا المركبة عندما لم تتوقف. وعندما توقفت ترجل الشرطيان عن السيارة للتحدث إلى السائق الذي هاجم احدهما، بحسب بيان الشرطة.

وكان الجاني حامل المنجل في عقده السادس، وألقي القبض عليه بعدما استخدم الشرطي صاعقا كهربائيا للسيطرة عليه.

وقالت المفتشة جوليا جيمس من وحدة قيادة نورث إيست: "ما بدأ كعملية روتينية لإيقاف مركبة تحول بسرعة للغاية وبشكل غير متوقع إلى هجوم لم يسبقه استفزاز بسلاح".

ولا يعتقد أن الحادث على صلة بالإرهاب، ويشار إلى أن هجمات الطعن ارتفعت مؤخرا في بريطانيا.