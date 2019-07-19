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سدر بطل العرب للشطرنج 2019

الجمعة 09 أغسطس 2019 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
سدر بطل العرب للشطرنج 2019


رام الله / سما /

تُوج البطل "محمد ناجي سدر" بطلاً لبطولة العرب للشطرنج لعام 2019م بحصوله على الميدالية الذهبية للفئة العمرية«10 سنوات»، كما حَصلت البطلة الصغيرة "رندة ناجي سدر" على برونزية البطولة لفئة 6 سنوات، حيث شارك اكثر من 280 لاعبا ولاعبة في بطولة الفئات العمرية للشطرنج في الاردن من تاريخ 19/7/2019 ولمدة تسعة أيام بمشاركة واسعة من ممثلي 16 دولة عربية.

مثَّل فلسطين وفد مشارك من ثلاثين لاعبا ولاعبة ومدربين واداريين بإشراف الاتحاد الفلسطيني المركزي للشطرنج وهو أكبر تمثيل في تاريخ الشطرنج الفلسطيني. وقد رافق الوفد نائب رئيس الجمعية "ناجي سدر" ومدرب الشطرنج المثابر "محمد سعدي القواسمي" .

وقدمت جمعية فلسطين للشطرنج شكرها لكل من ساهم في هذا الانجاز الوطني العربي المميز، خاصةً شركة رويال الصناعية التجارية ونقابة العاملين في بلدية الخليل لمساهمتهما السخية للفريق، كما شكرت الاتحاد الفلسطيني للشطرنج على مساهمته في تسهيل مشاركة هذا العدد من اللاعبين واعفائهم من الرسوم.

#الشطرنج

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