لوكاكو يتحصل على رقم إيكاردي في إنتر ميلان

وكالات / سما /

اقترب المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي من الرحيل عن إنتر ميلان بصورة كاشفة للجميع وذلك بعد نجاح الفريق الأسود والازرق في الحصول على توقيع البلجيكي روميلو لوكاكو.

وزادت الصورة وضوحاً بعد أن نشر الحساب الرسمي للنادي على شبكة تويتر تغريدة بها صورة للوكاكو بالقميص رقم 9 وهو رقم القميص الذي كان يرتديه المهاجم الأرجنتيني مع النيراتزوري طيلة الوقت.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية أنه بعد إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا، فإنه من المحتمل أن يقوم يوفنتوس بتقديم عرض لإجراء مبادلة ينتقل فيها باولو ديبالا إلى الإنتر على أن يتحول إيكاردي للجهة الأخرى في مدينة تورينو.

وكان مدرب الفريق الإيطالي أنتونيو كونتي قد أبعد المهاجم صاحب الـ26 عاماً من مخططاته تماماً للموسم الجديد وأعلن منذ بداية الصيف عن رغبته في التوقيع مع مهاجم آخر.

ويلعب ماورو لفريق النيراتزوري منذ عام 2013 حيث شارك في 188 مباراة في الدوري الإيطالي وأحرز 111 هدف.

وكان اللاعب الدولي الأرجنتيني قد ارتبط منذ فترة قريبة كذلك بالانتقال إلى روما أو نابولي إلا أن هذه الأنباء خفتت قوتها في الآونة الأخيرة.