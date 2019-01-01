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تشيلسي الأكثر تحقيقًا للأرباح في سوق الانتقالات بإنجلترا

الجمعة 09 أغسطس 2019 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي الأكثر تحقيقًا للأرباح في سوق الانتقالات بإنجلترا


وكالات / سما /

على الرغم من تلقيه لعقوبة الحظر من القيام بأي عمليات شراء خلال سوق الانتقالات الحالية إلا أن نادي تشيلسي لم يتوانى عن بيع العديد من لاعبيه وإدخال الكثير من الاموال لخزينة المالك رومان إبراموفيتش.

وحسب شبكة سكاي سبورت فإن نادي تشيلسي هو الأكثر تحقيقاً للأرباح من خلال بيع لاعبيه خلال الصيف الحالي وخصوصاً بعد تخليه عن ألفارو موراتا لصالح أتلتيكو مدريد وبيع إيدين هازارد إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.

وكشفت الشبكة أن النادي الأزرق حقق مكاسب من بيع لاعبيه في السوق تصل إلى حوالي 231 مليون يورو ويأتي في المركز الأول بلا منازع على هذا الصعيد.

كما باع اللندني كذلك كلاً من دافيد لويز وتوماس كالاس وأولا آينا لأندية آرسنال، بريستول سيتي وتورينو وحقق من ذلك أرباح تقدر بـ30 مليون يورو.

اما ليستر سيتر فحقق أرباح تيُقدر بـ87 مليون يورو من بيعه للاعبيه ثم مانشستر يونايتد(80 مليون يورو) ومانشستر سيتي (63 مليون يورو) وآرسنال (60 مليون يورو).

#تشيلسي

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