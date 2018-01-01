رسمياً .. قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في دوري الأبطال

وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن أسماء اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا.

ونشر الموقع الرسمي لليويفا مساء اليوم قائمة للاعبين الذين تم اختيارهم بناء على معايير خاصة ، وذلك في القائمة المختصرة لأفضل النجوم في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي 2018-2019.

ويتم ترشيح اللاعبين بناء على أدائهم في دوري أبطال أوروبا ابتداءً من دور المجموعات حتى مراحل متقدمة من المسابقة ، فيما سيتم تكريم الفائزين في حفل يقام في موناكو يوم الخميس في 29 أغسطس.

وتألفت لجنة التحكيم من مدربين من 32 نادياً شاركوا في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2018-2019 ، بالإضافة إلى مشاركة 55 صحافياً من كل اتحاد ينضوي تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

القائمة الكاملة على النحو التالي:-

حراسة المرمى: اليسون بيكر (البرازيل – ليفربول)، هوجو لوريس (فرنسا – توتنهام)، مارك أندريه تير شتيجن (ألمانيا – برشلونة)

خط الدفاع: الكسندر ارنولد (إنجلترا – ليفربول)، ماتياس دي ليخت (هولندا – اياكس، يوفنتوس)، فيرجيل فان دايك (هولندا – ليفربول).

خط الوسط: فرينكي دى يونج (هولندا – أياكس، برشلونة)، كريستيان إريكسن (الدنمارك – توتنهام)، جوردان هندرسون (إنجلترا – ليفربول).

خط الهجوم: ساديو ماني (السنغال – ليفربول)، ليونيل ميسي (الأرجنتين – برشلونة)، كريستيانو رونالدو (البرتغال – يوفنتوس).