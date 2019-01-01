لهذا السبب.. اسرائيل تحمل السلطة مسؤولية مقتل الجندي جنوب بيت لحم

القدس المحتلة / سما /

حمل المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون السلطة الفلسطينية المسؤولية عن عملية قتل الجندي أمس بسبب صرفها رواتب للأسرى وعائلاتهم وفقا لما نشرته الاذاعة الاسرائيلية صباح اليوم.

وطالبت إسرائيل، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عملية لمنع السلطة الفلسطينية من صرف الرواتب للاسرى بحجة انها تدعم الارهاب، ردا على عملية قتل الجندي في مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني.

وقال المندوب الإسرائيلي :" نطالب مجلس الأمن الدولي بإدانة العمل الذي جرى في الخليل وادى لمقتل جندي، وفق ما نقلته الاذاعة الإسرائيلية.

وفي رسالة بعث بها الى رئيس المنظمة الأممية ذكر ان " هذا العمل هو نتيجة مباشرة لسياسة التشجيع على قتل اليهود التي تمارسها القيادة الفلسطينية" وفق قوله.