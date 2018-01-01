الهند تساهم بمبلغ 5 ملايين دولار لدعم "الأونروا"

غزة / سما /

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، تلقيها تبرعا من الهند بقيمة 5 ملايين دولار.

وأوضحت أن الدعم سيخصص لبرامج الوكالة الرئيسية وخدماتها التي تشمل التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية. ولفتت إلى أن الهند "عملت على زيادة تبرعاتها المالية السنوية للأونروا من 1.25 مليون دولار عام 2017 إلى 5 ملايين دولار عامي 2018 و2019".

وأضافت الأونروا ان أكثر من 700 مدرسة تابعة لها ستقوم بفتح أبوابها في الموعد المقرر لبدء السنة الدراسية الجديدة 2020-2019 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا وذلك في غضون أقل من شهر من اليوم.

وجاءت مساهمة الهند متزامنة مع اعلان فرنسا التي قالت إنها لا تفكر في تعليق المساعدات المالية، بعدما قررت هولندا وسويسرا تعليق مساهمتهما السنوية في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بانتظار توضيحات بشأن اتهامات حول سوء الإدارة وإساءة استخدام السلطة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية "تؤكد فرنسا من جديد ثقتها بالأمين العام للأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالقرارات التي ستتبع نتائج التحقيق".

وأضافت ""أعربت فرنسا باستمرار عن دعمها للأونروا وزيادة مساهماتها في 2018 و2019 لتصل إلى 20 مليون دولار، لتمكينها من مواصلة مهمتها".