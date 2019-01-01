استطلاع: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة يمينية دون ليبرمان

القدس المحتلة / سما /

أكد استطلاع للرأي لصحيفة "معاريف"، نشرت نتائجه صباح اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لن يتمكن من تشكيل حكومة يمينية دون إشراك "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، إذ إن معسكر اليمين والحريديين، باستثناء "يسرائيل بيتينو"، سيحصل على 57 مقعدًا من أصل 120 في الانتخابات المقبلة.

ويحصل معسكر الوسط يسار، بحسب نتائج استطلاع "معاريف"، على 43 مقعدًا، ليكون ليبرمان، الذي يحاول فرض خيار تشكيل حكومة وحدة من دون إشراك الأحزاب الحريدية فيها، مفتاح الحكومة المقبلة.

ووفقًا للاستطلاع، تحصل القائمة التي تجمع حزب الليكود، و"كولانو" على 32 مقعدًا، فيما يحصل "كاحول لافان" على 30 مقعدًا، وفي المرتبة الثالثة تحل القائمة المشتركة وتحصل على 11 مقعدًا.

وتبين من الاستطلاع أن قائمة "اليمين الموحد" برئاسة أييليت شاكيد، التي تضم "اليمين الجديد" و"البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي"، تحصل على 10 مقاعد، في حين تحصل شاس، برئاسة وزير الداخلية، أرييه درعي على 8 مقاعد.

كما تحصل قائمة "المعسكر الديمقراطي" التي تضم "ميرتس" و"إسرائيل ديمقراطية" بالإضافة إلى عضو الكنيست المنشقة عن "العمل" ستاف شافير، ويترأسها رئيس حزب "ميرتس"، نيتسان هوروفيتس، على 8 مقاعد.

ويتراجع تمثيل القائمة الحريدية "يهدوت هتوراه" برئاسة نائب وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، الذي يواجه شبهات بضلوعه بقضايا فساد ومهدد بمواجهة لائحة اتهامات خلال الفترة المقبلة، وتحصل على 7 مقاعد.

وفي انتخابات تجري اليوم، بحسب ما بيّن الاستطلاع، يحصل حزب "العمل" بالشراكة مع "غيشر" على 5 مقاعد، فيما يفشل "زيهوت" برئاسة موشيه فيغلين، في تجاوز نسبة الحسم، ويحصل على 1.8% من أصوات الناخبين. كما تفشل القائمة الكهانية "عوتمسا يهوديت" من عبور نسبة الحسم (3.25%)، وتحصل على 1.5% من الأصوات.