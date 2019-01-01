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إغلاق مساجد القدس و حصر صلاة الأضحى بالأقصى فقط

الجمعة 09 أغسطس 2019 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق مساجد القدس و حصر صلاة الأضحى بالأقصى فقط


القدس المحتلة / سما /

أعلنت هيئات إسلامية، فجر اليوم، عن إغلاق مساجد مدينة القدس في أول أيام عيد الأضحى "الأحد القادم" لتكون صلاة العيد جامعة في الأقصى، وذلك ردا على قرار منع المصلين من إقامة صلاة العيد وردا على قرار إعلان شرطة الاحتلال إنها ستجري "تقييما" للوضع في الأقصى مع ساعات الصباح الأولى يوم العيد لتقرر بناء عليه فتح المسجد للاقتحامات والتدنيس من قطعان المستوطنين.

وطالبت الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء بالقدس، جميع أئمة المساجد بإعلان هذا القرار في خطبة الجمعة.

وجاء في البيان المشترك للهيئات الدينية:" إن عيدنا رباط، وأهالي بيت المقدس وأكنافه سوف يقفون على قلب رجل واحد أمام أطماع قطعان المستوطنين

وستقف الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء صفا واحدا ضد فرض أي تقسيم مكاني أو زماني للمسجد الأقصى".

ودعت الهيئات جميع أهل فلسطين إلى ضرورة الزحف أول أيام عيد الأضحى نحو القدس.

كما أكدت الهيئات الإسلامية على جواز تأجيل ذبح الأضاحي لليوم الثاني من عيد الأضحى حتى نعمر الأقصى في أول أيام العيد.

وختم البيان:" لنكن يدا واحدة في وجه كل قرار ظالم"

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