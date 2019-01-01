جيش الاحتلال يحبط تهريب مخدرات عبر حدود مصر

القدس المحتلة / سما /

قال جيش الاحتلال انه احبط عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع مصر.

واضاف انه "خلال نشاط سري خلال ساعات فجر الخميس، تم رصد ثلاث سيارات إسرائيلية تقترب من الحدود ترجل منها شخصان محاولين تحميل أكياس مليئة بالمخدرات، وكان نحو 25 شخصًا من الجانب المصري من الحدود قد قاموا بتسلق السلالم ورمي العبوات المشبوه إلى الجانب الإسرائيلي".

وتابع: "بعد إلقاء 3 عبوات من الجانب المصري، أمر قائد الوحدة بإحباط عملية التهريب باستخدام أسلحة خاصة استطاعت تثبيت وضبط إحدى المركبات. وخلال تفتيش المركبة تم العثور على 24 عبوة تحتوي على مخدر القنت ومواد أخرى تصل قيمتها الى ملايين الشواقل".

وأشار الجيش ان قواته تواصل البحث عن الضالعين في محاولة تهريب هذه الكمية الكبيرة من المخدرات عبر الحدود المصرية.