هآرتس : السلطة تسعى إلى الانفصال عن الاقتصاد الإسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الجمعة، إن السلطة الفلسطينية تسعى من خلال الخطوات التي اتخذتها مؤخراً إلى الانفصال عن الاقتصاد الإسرائيلي.

وبدأت السلطة الفلسطينية دعوة مواطنيها إلى تفضيل المنتج الفلسطيني على الإسرائيلي، وتعمل على خطة لإنشاء محطات طاقة شمسية لتزويد الفلسطينيين بالكهرباء لتقليل الاعتماد على الكهرباء الإسرائيلية.

ويرفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أي حلول وسط في قضية أموال الضرائب التي تشكل حوالي 60% من إيرادات السلطة، ويرفض استلامها منقوصة، وهو ما دفع السلطة لخفض الرواتب لموظفيها منذ شباط (فبراير) الماضي.

وأوقفت السلطة نقل المرضى إلى المستشفيات الإسرائيلية، وتحاول توفير شبكة أمان عربية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً، وتحاول زيادة الإقراض المصرفي، واعتمدت ميزانية الطوارئ لعام 2019 التي تقوم على إيرادات الضرائب المحلية، كجزء من خطة لفك الارتباط عن الاقتصاد الفلسطيني.

وبالرغم من أن الحكومة الفلسطينية ليس لديها خطة بديلة على الإطلاق، ويعتقد أنها تنتظر حدوث معجزة في الانتخابات الإسرائيلية، إلا أنها تتخذ خطوات أكثر من إعلامية، من خلال انسحابها تدريجياً من الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي، بدعم المنتج الفلسطيني الذي زاد حجم مبيعاته، ومحاربة البضائع المهربة من وإلى إسرائيل. وتملك برنامجاً استثمارياً في مناطق مختلفة للزراعة والتجارة والسياحة بهدف تبسيط الاستثمار الحكومي وتجشيع القطاع الخاص، وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الأردن، وزيادة نطاق التخليص الجمركي للسلع الفلسطينية ليتم تسويقها في إندونيسيا.