شاهد الصور : الرئيس يتفقد أحوال المواطنين برام الله مع قرب حلول العيد

رام الله / سما /

تفقد الرئيس محمود عباس، مساء الخميس، أحوال المواطنين في مدينة رام الله، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

واطمأن الرئيس على أوضاع المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين، والحصار المفروض عليها والمتمثل في قرصنة أموال المقاصة من قبل اسرائيل، والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة نتيجة ذلك.

وصافح الرئيس المواطنين وهنأهم بقرب حلول العيد، راجيا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العظيمة وقد تحققت أمنيات شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ورافق الرئيس في الجولة، رئيس الوزراء محمد اشتية، وعضوا اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ وعباس زكي، والمستشار القانوني لسيادته علي مهنا.