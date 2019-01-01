رسمياً : "الأونروا" تعلن افتتاح العام الدراسي في موعده

غزة / سما /

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) ان أكثر من سبعمئة مدرسة تابعة لها ستقوم بفتح أبوابها في الموعد المقرر لبدء السنة الدراسية الجديدة2020-2019 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا وذلك في غضون أقل من شهر من اليوم.



وأضافت الاونروا "إن الدعم الثابت لشركاء الأونروا ومانحيها هو، مجددا، الذي يمكن الوكالة من تنفيذ أكبر برامجها، ألا وهو التعليم لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة من لاجئي فلسطين.



وقال المفوض العام للأونروا بيير كرينبول بأن "أي طفل في العالم ينبغي أن يستعد للسنة الدراسية في هذه الأيام، وذلك هو ما ينبغي لأطفال لاجئي فلسطين فعله أيضا. إن الوصول إلى التعليم يعد حقا غير قابل للتفاوض ودعامة من دعائم مهام ولايتنا. والتعليم النوعي هو في صلب التنمية البشرية ويمكن للعديدين من الذين أتموا تحصيلهم في العالم من الذين درسوا في مدارس الأونروا أن يسردوا الآلاف من القصص عن طفولتهم مع الوكالة: إننا فخورون بهم للغاية".



و"تقوم الأونروا بإدارة وتشغيل 709 مدرسة ابتدائية وإعدادية في أقاليم عملياتها الخمسة، بما في ذلك ثمانية مدارس ثانوية في لبنان، تقدم فيها تعليما أساسيا مجانيا لأكثر من 530,000 طفل لاجئ من فلسطين. ويدرس الطلبة في مدارس الأونروا المناهج والكتب الوطنية للدول المستضيفة. وتقوم الوكالة بتدعيم هذه المناهج والكتب بموادها الخاصة عن حقوق الإنسان والتسامح ومساواة النوع الاجتماعي".



وقال كرينبول"إننا ممتنون للغاية لمانحينا الذين سمح لنا تفانيهم بالمحافظة على الحق في التعليم من الإعلان اليوم عن أن مدارس الأونروا في أقاليم عملياتنا الخمسة ستفتح أبوابها".



يقول كرينبول مضيفا: "ويمكن للعديد من العائلات أخيرا أن تتنفس الصعداء بعد معرفتها أن أطفالها سيكونون في غرفهم الصفية في شهر أيلول المقبل. ان الشجاعة التى يمثلها هؤلاء الطلبة فى كل يوم سعيا وراء الحصول على تعليمهم بالرغم من التحديات الماثلة بالعبور من خلال الحواجز العسكرية، والعيش فى مناطق النزاع أو تحت الاحتلال يشكل مصدر إلهام لنا جمعيا".